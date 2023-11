VIDEO: Administratorul unei rețele de restaurante, reținut pentru spălare de bani

16:50

Primarul suspendat al satului Colonița din municipiul Chișinău, Angela Zaporojan, a fost surprins în biroul președintelui secției de votare din sat. Momentul a fost surprins de către un consilier local suspendat, Dumitru Ghimpu, care a publicat imaginile video în mediul online. De asemena, acesta a sesizat poliția. „Iată in așa mod democratic se desfășoară alegerile […]