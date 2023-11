FOTO/VIDEO Administratorul din umbră a rețelei de restaurante Taxi Blues, reținut: spălare de bani de 16 mln lei din neachitarea impozitelor

16:20

În opt localități din Republica Moldova se vor organiza alegeri repetate. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 6 noiembrie. Potrivit instituției electorale, în aceste localități a fost înregistrată o prezență la urne de sub pragul de 25%. La scrutinul din 5 noiembrie au participat peste 1 mln. 147 mii de alegători, […] The post Alegeri repetate în 8 localități din Moldova: nu au venit la votare nici măcar o pătrime din alegătorii incluși în liste appeared first on NewsMaker.