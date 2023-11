Valeriu Ostalep: Asistăm la uzurparea puterii în stat, iar guvernarea nici nu ascunde aceasta

09:50

Fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, a contestat în instanță decretul de demisie în privința sa. O cerere în acest sens a fost depusă la Judecătoria Chișinău. Dosarul a fost creat, dar deocamdată nu a fost stabilită data primei ședințe. Republica Moldova ar fi pierdut mai mult dacă Alexandr Stoianoglo rămînea în funcție. Astfel a comentat […]