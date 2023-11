Grădinițele din capitală, conectate la agentul termic. Cum rămâne cu școlile

10:30

Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, a venit cu o declarație după excluderea Partidului „Șansă" din cursa electorală. Oficialul european a subliniat că Republica Moldova nu ar trebui să fie sub influența unei țări străine și că, dacă obiectivul principal al țării este integrarea europeană, atunci aceasta ar trebui să rămână direcția de dezvoltare.