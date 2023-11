După victoria la Orhei, primarul ales ar putea rămâne fără mandat – PAS a adunat dovezi și a contestat rezultatele scrutinului – Vrea eliminarea concurentului din cursă

17:50

Ministrul Energiei, Victor Parlicov a vorbit astăzi într-o conferință de presă despre încercarea autorităților de a amortiza, cumva, tariful înalt la gaz rezultat din volumele de metan din stoc procurate de RM, în 2022, la un preț de 1000 de dolari per mia m3 și cât de tare este presiunea pe tariful actual. Parlicov spune ...