Valeriu Ostalep: Grigorișin a depus cererea împotriva Arinei Corșicova, la comanda PAS

14:40

Adrian Albu, candidatul PSRM pentru primăria capitalei, a venit cu un mesaj la final de campanie electorală. Dragi locuitori ai municipiului Chișinău, pe final de campanie electorală, vreau să vă mulțumesc pentru miile de strângeri de mână, sutele de îmbrățișări, încurajarea și sfaturile pe care le-ați oferit cum să modernizăm capitala țării noastre. Am adunat […] The post Adrian Albu: Voi scoate politica din Primăria municipiului Chișinău appeared first on Omniapres.