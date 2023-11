După trei luni de asteptări, fermierii s-au întâlnit cu premierul Recean, dar au rămas nemulțumiți – Vor ieși, din nou, la proteste

12:50

Alexandr Stoianoglo merge în instanță. Fostul procuror general contestă decretul Maiei Sandu, prin care a fost demis de la șefia Procuraturii Generale, în timp ce era suspendat din funcție. Dosarul a fost înregistrat pe 30 octombrie 2023. Confirmarea privind depunerea cererii este publicată pe pagina web a instanțelor de judecată in Republica Moldova. Potrivit experților, ... Vrea anularea decretului Maiei Sandu, prin care a fost demis – Ce solicită instanței avocații lui Stoianoglo