36 de moldoveni au fost evacuați din Fâșia Gaza – În timpul apropiat, vor reveni acasă cu o aeronavă pusă la dispozițe de MAE de la București

12:10

Președintele RM, Maia Sandu a fost întrebată care ar trebui să fie profilul viitorului Procuror General al RM, iar șeful statului a spus că persoana dată ar trebui să dispună de două calități, competență și curaj. Potrivit președintelui Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) are responsabilitatea de a selecta pentru această funcție importantă anume un astfel ... Care ar trebui să fie profilul viitorului Procuror General – Maia Sandu: „E tare greu să găsim un om potrivit pentru această funcție” The post Care ar trebui să fie profilul viitorului Procuror General – Maia Sandu: „E tare greu să găsim un om potrivit pentru această funcție” appeared first on Politik.