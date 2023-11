De atât război, oficialii de la Kremlin vor un minister al fericirii

17:20

Update: Rușii economisesc rachete pentru a ataca „pe vreme rece” infrastructura energetică ucraineană Rusia „așteaptă ca temperatura să scadă sub zero grade” înainte de a lansa atacuri în masă asupra sistemului energetic ucrainean, a declarat Vadym Skibitskyi, un reprezentant al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR), într-un interviu acordat RBC Ucraina luni, potrivit The […] Articolul Război în Ucraina, ziua 621: Rușii economisesc rachete pentru a ataca „pe vreme rece” infrastructura energetică ucraineană apare prima dată în Vocea Basarabiei.