Moldovenii din Gaza pot părăsi enclava. Comisia Europeană evaluează perspectivele de aderare a Moldovei la UE

În satul Romănești, din raionul Strășeni, un candidat la primărie a acumulat un singur vot – al său. Tudor Cibotari are 75 de ani și a candidat la alegerile locale din 5 noiembrie din partea Partidului Național Liberal (PNL). În trecut, bărbatul a fost primar în satele Rădeni și Romănești, din Strășeni. „Nu-s mâhnit că am pierdut. Alegătorii au procedat corect, au ales un primar mai tânăr. Eu am fost primar mai demult, dar m-am gândit să candidez acum căci timp de 20 de ani nu s-a făcut nimic la...