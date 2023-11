Bașcanul Găgăuziei: S-a efectuat prima tranșă pentru achiziția gazelor pentru Găgăuzia, Taraclia și Orhei

14:20

Camera de Comerț și Industrie Moldova-China organizează o misiune economică la expoziția Global Digital Trade Expo, care va avea loc la Hangzhou, China, în perioada 23-27 noiembrie. Expoziția are tema de bază industria de IT și, în special, se concentrează pe zona comerțului digital. Agenții economici din Moldova au posibilitatea...