„Israelul vrea să avertizeze Rusia în privința susținerii Hamas? Să-l extrădeze pe Șor”. Editorial Bloomberg despre relațiile dintre Moscova și Tel Aviv

15:00

Președintele partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, tot el președinte al Parlamentului, a făcut pe 6 noiembrie bilanțul alegerilor locale din 5 noiembrie. Grosu susține că PAS a reușit să obțină victorie în majoritatea localităților din țară, în ciuda unei campanii electorale „dificile”, cu un „amestec fără precedent” din partea unui stat […] The post Grosu, despre victoria PAS în alegerile din 5 noiembrie: Am obținut cel mai bun rezultat pe țară, în ciuda amestecului Rusiei appeared first on NewsMaker.