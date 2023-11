CJI lansează un concurs de granturi mici pentru instituțiile media

10:10

Organizațiile neguvernamentale de media condamnă comportamentul sfidător al președintelui Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Ion Chicu, manifestat prin agresarea verbală și intimidarea jurnalistei Ziarului de Gardă (ZdG) Măriuța Nistor. La 24 octombrie, drept răspuns la întrebările adresate de către reportera ZdG, Ion Chicu a lansat la adresa jurnalistei Măriuța Nistor acuzații și exprimări jignitoare…