Ilan Șor și Evgenia Guțul îmbunătățesc infrastructura Găgăuziei: Noul drum i-a redat satului nostru o nouă viață!

12:30

Fostul premier, Vlad Filat declară că PAS nu are absolut nimic în comun nici cu Europa “PAS nu are absolut nimic în comun nici cu Europa, nici cu Moldova europeană. PAS este un partid care irecuperabil a derapat către autocrație, iar comportamentul și acțiunele lor au abordări neobolșevice”, a declarat Vlad Filat, președintele PLDM. The post VIDEO Vlad Filat: PAS nu are absolut nimic în comun nici cu Europa appeared first on Omniapres.