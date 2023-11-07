MAEIE A OBŢINUT ACORDUL PENTRU EVACUAREA CETĂŢENILOR MOLDOVENI DIN FÂŞIA GAZA

Infotag, 7 noiembrie 2023 15:00

MAEIE A OBŢINUT ACORDUL PENTRU EVACUAREA CETĂŢENILOR MOLDOVENI DIN FÂŞIA GAZA

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