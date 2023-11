Alto pentru viitor, ediția a treia: povestea noastră scrisă cu arbori și inspirație

10:20

Războiul din țara vecină a privat sute de mii de copii de accesul la educație, un drept care pune bazele viitorului lor. Desfășurând lecții online după programul din Ucraina și asistând la cele predate în instituțiile din Moldova, în ultimii doi ani, învățarea materiilor școlare a fost o sarcină deloc ușoară pentru ei. Începând cu acest an, copiii refugiați în țara noastră au dreptul să participe la lecții, să susțină examene și să obțină acte de absolvire […] The post Școlarii refugiați din Ucraina vor putea obține acte de absolvire a studiilor în Moldova appeared first on NewsMaker.