Comisarul european: Moldova rămâne restantă pe domeniul justiţiei

Natalia Morari declară că încearcă să evite subiectele tragice, pentru că și așa vă provoc dureri de cap cu subiectele politice cu grad de invaliditate zero. Însă deja nu se mai poate. Săptămâna mor oameni pe drumurile naționale din cauza unor șoferi incompetenți, acestea fiind comise și de procurori, și de polițiști și de alți […]