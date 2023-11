Începe evacuarea cetățenilor moldoveni din Fâșia Gaza: Aceștia vor ajunge în Egipt

09:40

Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor Locale Generale din 5 noiembrie 2023 a susținut o conferință de presă privind deschiderea secțiilor de votare și încălcările depistate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, până la ora 09:00, Promo-LEX a alegerilor locale generale a înregistrat 141 de încălcări, principalele fiind fotografierea buletinul de vot.