Copiii refugiați din Ucraina vor beneficia de asistență medicală gratuită în R. Moldova

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, i-a răspuns purtătoarei de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, care a făcut referire la „limba moldovenească", şi a afirmat că există dovezi ştiinţifice că aceasta nu există, fiind doar limba română. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a …