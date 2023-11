Statul ia în serios subvenționarea investițiilor pentru reabilitarea termică a blocurilor – Vrea să reducă consumul de energie

13:40

Vasile Popa și Gheorghe Josanu au fost numiți în funcții de conducere a Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), prin decrete semnate astăzi de către Președintele R. Moldova Maia Sandu, scrie PulsMedia. Astfel, Vasile Popa a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, iar Gheorghe Josanu în ...