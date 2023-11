VIDEO Rezultatele alegerilor din Moldova: Ceban ia Primăria din primul tur, oamenii lui Șor și Usatîi la Bălți și dansuri la PAS

17:50

Deputata independentă Marina Tauber susține că a votat așa cum își dorește să trăiască oamenii în toată țara – „ca la Orhei". Tauber a spus că iubește Chișinăul și crede că „prin eforturile echipei lui Ilan Șor – va deveni o capitală cu renume mondial". „Eu am votat așa, cum aș vrea să trăiască oamenii în […]