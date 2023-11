Europarlamentar: Excluderea unui partid politic, un eveniment neplăcut

07:00

n acest an recolta de cereale și leguminoase în Republica Moldova a fost de peste 1,8 milioane de tone, cu 76% mai mult față de perioada similară a anului 2022, anunță Biroului Național de Statistică. Totodată în această perioadă este pe final semănatul culturilor de toamnă. Specialiștii în domeniu spun că temperaturile neobișnuit de ridicate […] The post Recolta de cereale în 2023 este mai mare cu 76% față de perioada similară a anului trecut appeared first on Omniapres.