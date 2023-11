Ar fi amenințat un polițist din Rezina cu o armă, în preajma unei secții de votare

12:10

Soprana Valentina Nafornița a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume un băiețel pe nume Leonard. Ea și-a împărtășit bucuria cu urmăritorii ei, scriind: „3.11.23 Welcome to this world, Leonard. ️ My heart is full of love now more than ever." (trad. Bine ai venit pe lume, Leonard. Inima mea este plină de dragoste acum mai mult ca niciodată.)