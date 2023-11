Petruti Doru: Aroganța acum se manifestă prin vocile lui Spînu și Grosu care se laudă cu victorii, acum când eșecul e cât ei de mare

18:00

Adrian Albu declară că avem un mare potențial uman, oameni inteligenți, bine pregătiți profesional, cu dorința de a accelera procesul de dezvoltare a municipiului Chișinău. Astfel de persoane am întâlnit astăzi la întâlnirea cu angajații și studenții de la ASEM, declară Adrian Albu, candidatul PSRM pentru primăria capitalei. Trebuie să valorificăm acest potențial, prin atragerea […]