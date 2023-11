Carp, primul mesaj după ce a pierdut fotoliul de primar al capitalei: „Eu respect acest vot”

15:50

În satul Cotova, raionul Drochia, pentru fotoliul de primar luptă inclusiv un candidat care are interdicția de a ocupa funcții publice, urmare a unui conflict de interese, depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în 2021. Este vorba de Ion Berladean, care candidează la șefia Primăriei din partea partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS). […]