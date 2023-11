Rezervele valutare, la un nou record istoric – 5,059 miliarde de dolari

11:30

La aproape un an de la lansarea ChatGPT în lume, entuziasmul în jurul inteligenței artificiale generative nu s-a diminuat aproape deloc, mai ales în piața muncii. Căutările pentru locurile de muncă în domeniul inteligenței artificiale generative pe platforma Indeed au crescut cu aproape 4.000% în ultimul an, iar numărul posturilor deschise pentru astfel de locuri de muncă […] Articolul Sumele uriașe oferite pentru cel mai căutat loc de muncă în domeniul inteligenței artificiale apare prima dată în Bani.md.