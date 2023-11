În comuna Vărzărești, din raionul Nisporeni, urmează să aibă loc turul 2 pentru alegerea primarului

12:00

Acordul cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare în Statul Israel va fi prelungit cu 5 ani, până pe 5 ianuarie 2029. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Guvern, transmite IPN. Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că scopul tratatului... The post Se prelungește Acordul privind angajarea temporară a moldovenilor în anumite sectoare în Israel appeared first on ALBASAT.