Beneficiul adus de antioxidanții naturali pentru pacienții cu steatoză hepatică

09:20

Cu exact un an înaintea alegerilor prezidenţiale americane din 2024, un sondaj publicat duminică de cotidianul New York Times îl plasează pe potenţialul candidat republican Donald Trump în faţa preşedintelui în funcţie, Joe Biden, în cinci state-cheie din şase, democratul pierzând teren în rândul tinerilor şi al minorităţilor, transmite AFP. Potrivit sondajului New York Times/Siena […]