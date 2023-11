BREAKING NEWS. Ion Ceban a publicat un video în care precizează că zeci de buletine de vot nu se găsesc

17:20

În Etulia a apărut un teren de joacă și o zonă pentru plimbări: proiectele lui Ilan Șor continuă în Găgăuzia. Echipa lui Ilan Șor continuă să investească masiv în amenajarea terenurilor de joacă și a spațiilor de a distracții pentru copii. În Etulia a fost amenajat un teren de joacă modern pentru copii, fiind reabilitat […] The post În Etulia a apărut un teren de joacă și o zonă pentru plimbări cu suportul lui Ilan Șor appeared first on Omniapres.