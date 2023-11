Fără nici un venit în 2022, dar cu automobil procurat. Averea noii primare de Orhei. DOC

Tatiana Cociu, reprezentanta Partidului Forța Alternativă de Salvare a Moldovei a învins la Orhei din primul tur, acumuând 6338 voturi, sau 57,59% din sufragii.Tatiana Cociu vine cu o avere modestă, declarată pentru anul trecut, la șefia Orheiului. Potrivit declarației de avere și interese personale aceasta are în proprietate un apartament cu suprafața de 50 m2, ...

