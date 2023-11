Ion Ceban este câștigător cu 50.65%, după prelucrarea a 302 din totalul de 305 procese verbale

13:00

Conform raportului prezentat de Banca Națională a Moldovei (BNM), economia națională a înregistrat o datorie totală de 573,8 miliarde de lei în trimestrul II al anului 2023, evidențiind o creștere de 3,5% față de trimestrul precedent. Datele furnizate de Banca Națională dezvăluie că sectorul financiar deține cea mai semnificativă cotă a datoriei totale a economiei […]