Prezența la vot în raionul Orhei este în scădere comparativ cu parlamentarele și localele trecute

Astăzi în cadrul alegerilor generale locale la urnele de vot în raionul Orhei s-au prezentat aproape 42,1 mii de alegători. Cifra este mai mica comparativ cu alegerile parlamentare din 2021 când la urne s-au prezentat 46.6 mii de alegători și în scădere față de alegerile locale din 2019, când în raionul Orhei au votat 47,4

