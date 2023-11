Peste un milion de cetățeni și-au exercitat deja dreptul la vot; Care e cea mai activă categorie de vârstă

13:10

The Washington Post își schimbă CEO-ul și face concedieri; Publicația înregistrează pierderi uriașe William Lewis, fostul director executiv al Dow Jones și editor al The Wall Street Journal, a fost numit director executiv și editor al The Washington Post, a anunțat sâmbătă publicația, care va încheia anul cu pierderi și va fi nevoită să-și reducă numărul de angajați, informează Digi 24. The Washington Post a transmis că se preconizează că va încheia anul cu o pierdere de 100 de milioane de dolar...