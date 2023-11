VIDEO/ Irina Vlah: Am votat pentru dezvoltarea continuă a orașului Comrat

Ex-guvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah, și-a exercitat dreptul la vot. Ex-bașcanul a subliniat că a votat pentru dezvoltarea continuă a orașului Comrat. „Astăzi am votat pentru susținerea dezvoltării dinamice a orașului Comrat, orașul meu natal. Sunt sigur că fiecare vot contează pentru îmbunătățirea căminului nostru comun. Consider că foarte multe schimbări bune s-au făcut în ultimii […] Articolul VIDEO/ Irina Vlah: Am votat pentru dezvoltarea continuă a orașului Comrat apare prima dată în Vocea Basarabiei.

