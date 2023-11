VIDEO „Mai bine o păpușă cumpărată decât un derbedeu ca tine”. Lungu și avocatul Partidului „Șansă“, huiduiți în timpul conferinței de presă

14:20

Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Janis Mazeiks, a comentat decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) prin care candidații Partidului „Șansă” – afiliat oligarhului fugar Ilan Șor – au fost excluși din algerile locale, care se vor desfășura pe 5 noiembrie. Acesta a spus că moldovenii trebuie să mențină democrația în țară și să se asigure […] The post Ce crede ambasadorul UE despre excluderea candidaților „Șansă” din alegeri? Mazeiks: Moldova are propriile obiective și ele nu sunt la cheremul unei țări străine appeared first on NewsMaker.