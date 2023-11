VIDEO Președinta CEC: „În 820 de localități, inclusiv Bălți și Chișinău, alegerile pot fi declarate valabile”

12:10

„În primul rând am votat ca de fiecare dată și voi vota mereu, pentru că democrația se ține pe votul nostru. Vreau să-i îndemn pe toți cetățenii moldoveni să voteze, aceasta este puterea poporului, când oamenii își exprimă votul. Eu am votat pentru oameni în care am încredere că vor munci cinstit, responsabil, dedicat, pentru […]