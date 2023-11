Incidente în procesul de vot. Un reprezentant „Șansă” nu i-a permis unei femei să intre în secția de votare, la Comrat

19:00

3 noiembrie este ultima zi de campanie electorală. Duminică, alegătorii sunt așteptați la secțiile de votare pentru a-și alege primarii și consilierii locali. Scrutinul din acest an a fost bogată în candidați: peste 60 000 de pretendenți, dintre care circa 4000 pentru funcția de primar. NM a selectat cele mai remarcabile spoturi electorale, care au […] The post Carp curățat, măturat la patru ace, discuții cu Elon Musk și basket cu robotul. Cele mai memorabile spoturi video din campania electorală appeared first on NewsMaker.