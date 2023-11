Până la ora 09.00 au fost semnalate 141 de incidente la secțiile de votare, Promo-LEX

09:40

În cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie nu va fi organizat exit-poll. Contactată de IPN, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media CEC, Rodica Sîrbu, a declarat că termenul limită de depunere a cererilor de solicitare a autorizării exit-pollurilor a expirat pe 28 octombrie. Solicitări pentru a desfășura exit-poll... The post La alegerile din 5 noiembrie nu va fi organizat exit-poll appeared first on ALBASAT.