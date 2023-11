Promo – LEX despre primele incidente la alegerile locale – 107 secții de votare s-au deschis fie mai devreme de ora 7, fie mai târziu

17:00

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Asociația Presei Electronice (APEL), RISE Moldova și Centrul „Acces-Info" își exprimă îngrijorarea în raport cu perpetuarea practicilor de suspendare a licențelor posturilor de televiziune, în lipsa unor explicații extinse privind circumstanțele faptice și juridice ce justifică măsurile restrictive. ONG-urile semnatare cer autorităților să comunice neîntârziat argumentele și probele ce au ... ONG-urile de media îngrijorate de suspendarea licențelor posturilor TV – Lucrurile nu s-au desfășurat transparent, iar în hotărârea CSE lipsește informația despre sancțiunile aplicate anterior de CA