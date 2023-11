Alegeri fără concurență în Găgăuzia: Localități cu un singur candidat pentru funcția de primar

12:50

La adâncimea de 2.900 de kilometri sub scoarţa planetei noastre, două mari “bule” îi intrigă pe oamenii de ştiinţă care au lansat o teorie inedită. Plasate pe fundul mantalei terestre, acele mase, fiecare de mărimea unui continent, sunt situate sub Africa şi Oceanul Pacific. Ele au fost descoperite cu ajutorul undelor seismice în anii 1980, […] Articolul La 2.900 km sub Africa și Oceanul Pacific s-ar putea ascunde rămășițele altei planete apare prima dată în Subiectul Zilei.