START VOT! Toate cele 1 958 de secții de votare s-au deschis

Locuitorii, dar și orașul au nevoie în continuare de pace, liniște și propuneri concrete, care să permită dezvoltarea de mai departe a Capitalei și a suburbiilor. O spune candidatul MAN la alegerile locale din Chișinău, Ion Ceban, care a mulțumit locuitorilor pentru întrevederile, ideile și propunerile din timpul campaniei electorale. Potrivit lui Ceban, MAN a desfășurat o campanie corectă. „Nimeni dintre colegii mei niciodată nu a ieșit cu acuzații, calomnii sau alte metode murdare împotiva celorlați candidați. Ceea, ce nu putem spune că s-a întâmplat la adresa noastră”, spune Ceban. „Mulțumesc tuturor locuitorilor pentru fiecare întrevedere, pentru fiecare sfat, pentru fiecare propunere și idee, pentru fiecare urare pe care ați avut-o pentru Partidul MAN. Mulțumesc că ne-ați primit și ascultat atunci când am venit în ogrăzile dvs, în casele și colectivele dvs. Astăzi mulțumesc personal tuturor colegilor din oraș și suburbii pentru munca în teren, în toată această perioadă. Ne-am mobilizat la maximum și am reușit să ajungem la foarte mulți oameni. În această perioadă am avut sute de întrevederi în fiecare zi. Ne cerem scuze dacă undeva nu am reușit să ajungem. Nouă nu ne este rușine de acele lucrări pe care le-am realizat în toți acești ani. Sigur că putem mai mult și știm concret care sunt următorii pași pentru ca să continuăm proiectele începute, dar și cum să fie realizate altele noi. Așa cum am spus de la început”, a scris Ion Ceban pe facebook. Ceban spune că oamenii nu vor să întoarcă acele timpuri când orașul se sufoca. „Mergem înainte și am demonstrat că o echipă puternică este despre muncă și dedicație, dar nu despre tot felul de senzații tari. Pe data de 5 noiembrie, dragi locuitori ai Capitalei dar și ai suburbiilor, ieșiți la vot și alegeți echipa care a demonstrat că împreună cu dvs putem să dezvoltăm municipiul Chișinău. Urez succes tuturor candidaților din toată țara. Așa cum spun mereu, campaniile vin și pleacă, iar noi cu toții trebuie să fim corecți față de cetățeni. Sunt importanți oamenii și munca care urmează să fie realizată împreună”, a conchis Ion Ceban.