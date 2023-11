Peste 97 mii de orheieni sunt așteptați la urnele de vot

Astăzi au loc alegerile generale locale în cadrul cărora 97 289 alegători din raionul Orhei sunt așteptați la urnele de vot. Pentru alegerile de azi în raion sunt deschise 83 de secții de votare. În mod obișnuit cele mai multe secții – 15 la număr vor fi deschise în cartierele municipiului Orhei.

