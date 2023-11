Accident mortal la Edineț. Un tânăr de 18 ani a lovit cu mașina o femeie care traversa regulamentar

09:40

Arina Spătaru, candidatul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) la funcția de primar al Chișinăului, susține că nu a indicat veniturile soțului în declarația de avere și interese personale pentru că el este preot. „Nu este obligat, conform legii, să declare și nu am declarat", a comunicat Spătaru, adăugând că „preoții din mitropolia Chișinău […]