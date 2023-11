Mnisterul de Interne anunță planul de activitate în ziua alegerilor – Care sunt măsurile luate de forțele de ordine

14:30

Serviciul de Informații și Securitate a emis un ordin privind blocarea a 31 de site-uri ”Prin Ordinul Directorului SIS nr. 74 din 30 octombrie curent, a fost completată lista surselor cu conținut online care alterează, în condiţiile stării de urgenţă, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022, conţinutul informaţiilor difuzate în spaţiul public în stare să ... SIS anunță blocarea a 31 de site-uri – Acestea alterează spațiul informațional din Moldova The post SIS anunță blocarea a 31 de site-uri – Acestea alterează spațiul informațional din Moldova appeared first on Politik.