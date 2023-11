Novak Djokovic este în finala Mastersului de la Paris – Sârbul se va duela, pentru cucerirea trofeului, cu bulgarul Grigor Dimitrov

12:40

Decizia privind sistarea a șase posturi de televiziune, Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 și Canal 3, a fost luată deja de către Comisia pentru Situații Excepționale. Informația a fost confirmată chiar de premierul Recean care a scris că Republica Moldova zilnic este supusă unor atacuri hibride din partea Federației Ruse. „În ultimele săptămâni, ... SIS a propus, CSE a decis: Șase posturi TV, închise pe perioada stării de urgență – Recean: Avem dovezi că aceste posturi urmăresc un interes din afara RM, noi nu vom permite acest lucru