Cu ce riscuri și provocări se confruntă astăzi societatea moldovenească

În acest an, consumul total de energie al Germaniei va fi cu 8% mai puţin decît în 2022, an în care criza energetică europeană a lovit puternic Germania, şi cu 28% mai puţin decît cantitatea consumată în anul 1990.Potrivit analiştilor, consumul de energie al Germaniei a fost influenţat, în special, de evoluţia economică. În acest an, este posibil ca PIB-ul Germaniei să înregistreze un declin d