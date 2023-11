Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică în toată Moldova: ploi, grindină și vânt puternic

08:40

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că deputații formațiunii au contestat la Curtea Constituțională decretul Maiei Sandu cu privire la eliberarea lui Alexandr Stoianoglo din funcția de procuror general. „La baza recursului la Curtea Constituțională a stat faptul că decretul atacat încalcă Constituția Republicii Moldova și, de asemenea, nu respectă standardele stabilite de […]