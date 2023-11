Suplimente și vitamine esențiale pentru un stil de viață sănătos la vârsta de 30 de ani și peste

14:50

Data de 3 noiembrie este una remarcabilă pentru soprana Valentina Naforniță, astăzi a devenit pentru prima dată mamă. Vestea cea mare, a anunțat chiar ea, cu poze din maternitate. „3.11.23 Welcome to this world, Leonard. My heart is full of love now more than ever", a scris soprana. Internauții au inundat soprana cu felicitări: