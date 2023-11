Consiliile electorale de circumscripție din țară au de lucru – Urmează să excludă din cele peste 7 milioane de buletine de vot reprezentanții partidului „ȘANSA”

11:50

Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, spune că va propune CSE să sisteze, pe perioada stării de urgență, licențele a șase posturi TV: Orizont TV, ITV, Prime, Publika TV, Canal 2 și Canal 3. Activitatea acestor posturi se realizează cu multiple încălcări ale legislației, constatate de către CA, dar și în baza informațiilor ... ULTIMA ORĂ: Încă șase posturi TV din Moldova ar putea fi sistate – Directorul SIS va propune CSE întreruperea activității a câtorva televiziuni și blocarea a 31 de portaluri, majoritatea gestionate direct de Rusia