„Situație revoluționară”. Dodon, după decizia CSE: Se apropie momentul când va trebui să salvăm Moldova de fascismul instituit de Maia Sandu și PAS

DAAC Hermes importator si dealer oficial al automobilelor Škoda in Moldova inaugurează al doilea și cel mai digitalizat showroom al mărcii Cehe in Chisinau. Marca Škoda este prima din portofoliul companiei DAAC Hermes care are două showroom-uri dedicate unei mărci. Showroomul aduce noile standardelor mărcii dar și cea mai proaspătă identitate corporativă Škoda. Noile culori, Emerald Green și Electric Green, dar și noul logou sunt prezente pe fațada proaspătului showroom deschis.